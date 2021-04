Stefano Macchi | chi è il bel fidanzato di Anna Pettinelli

(Di sabato 3 aprile 2021)è nato a Monza il 7 gennaio del 1975. Si è affermato negli anni come attore e doppiatore, sia in Italia che nell’Europa dell’Est, grazie alla sua conoscenza della lingua croata. Ha prestato la propria voce in numerosi film cinematografici (American Sniper, Ghost Rider – Spirito di vendetta) e telefilm (Il Trono di Spade, Grimm, Covert Affairs), mentre come attore di fiction ha partecipato ad alcuni episodi di Don Matteo, Piloti e Un posto al sole. Piccoli ruoli anche per il grande schermo, come quelli in Torno indietro e cambio la mia vita e Ti presento un amico di Carlo Vanzina. Come stanno? Sono ancora una coppia? Domande, queste, che trovano una risposta grazie agli ultimi messaggi pubblicati su Instagram dai due. Hanno messo a ...

FabriziaSolazzo : Avete riconosciuto tra i giornalisti, Stefano Andrea Macchi, il compagno di Anna Pettinelli? ?? #SvegliatiAmoreMio -

Anna Pettinelli è stata tra le protagoniste di Temptation Island Vip al fianco del compagno. Di origini livornesi la responsabile di coordinamento speaker a Rds, non soi è lasciata ...... nota al grande pubblico soprattutto per essere insegnante di Canto ad 'Amici 2021' e per aver partecipato a 'Temptation Island Vip' in coppia con il compagno. Prima di assumere il ...Chi è Anna Pettinelli fidanzata di Stefano Macchi a Temptation Island Vip 2019: età, biografia, vita privata, famiglia, figli, lavoro, Instagram.