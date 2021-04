Serie A | Torino-Juventus | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 aprile 2021) È un derby della Mole con una vigilia molto particolare quello in programma oggi,. Le squadre scenderanno in campo allo Stadio Olimpico Grandealle ore 18, per un match che potrebbe essere già decisivo per entrambe. Il, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro uscite, è in una situazione assai delicata in chiave salvezza. L’ultima dipartita è arrivata contro la Sampdoria, con la classifica che vede i granata a un solo punto dalla terzultima e con una partita in meno. Sicuramente Nicola ha dato una spinta emotiva importante, senza però apportare grandi cambiamenti nel gioco. Lasi trova invece ad affrontare un momento di grande difficoltà in campo e fuori. In poco tempo si sono seguiti l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto e la clamorosa ...