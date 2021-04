Milan sui social – Bennacer: “Teniamo la testa alta” | News (Di sabato 3 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Queste le parole pubblicate su Instagram da Bennacer dopo il deludente pareggio tra Milan e Sampdoria Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 aprile 2021) Le ultime notizie sul. Queste le parole pubblicate su Instagram dadopo il deludente pareggio trae Sampdoria

Advertising

PianetaMilan : .@acmilan sui social – @ASaelemaekers: “Non il risultato che ci aspettavamo” - matteo11c : @luca5587 Questa levata di scudi sui rigori del Milan non l’ho mai sentita, anzi tutti i milanisti si affrettano a… - GaspareCaj : @ElBuffi82 In un anno abbiamo fatto un salto di qualità straordinario. Poi ci sono partite che vanno storte. Capit… - DavidBasco86 : @falliremooggi @milan_corner ma guarda io sono sul carro di Pioli,sempre detto che siamo lì per lui, Paolo e Ibra.… - Mirko799 : RT @grandericchiuti: Possiamo scavalcare il milan. Se arriviamo al diretto col milan sui 4/6 punti dall'inter vinciamo il torneo. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sui Ravezzani all'attacco: "Donnarumma? Non contano solo le parate" - Social Il portiere del Milan e della nazionale ha un contratto in scadenza nel prossimo giugno ed ha ... La reazione dei social Parole che creano subito scompiglio sui social con molti tifosi che difendono il ...

Milan - Samp 1 - 1: Hauge risponde a Quagliarella. E l'Inter stasera può allungare ... sugli sviluppi del corner, finisce sui piedi di Theo Hernandez. L'esterno calcia col mancino. Palla altissima. 40'pt Calhanoglu a sinistra, punta Colley, fermato in angolo il fantasista del Milan. ...

Milan sui social – Donnarumma non molla e carica: “Uniti” Pianeta Milan Milan-Samp: "Una vergogna" la protesta monta sui social Costa caro l’errore di Theo Hernandez che ha dato il là al vantaggio di Quagliarella, che la rete di Hauge ha solo in parte riparato. Tante le proteste per un Milan “Male male male… messi male in camp ...

SERIE A, La classifica: i viola ora a +8 sul Cagliari Atalanta, Napoli e Lazio hanno approfittato del passo falso del Milan e hanno ulteriormente accorciato sui rossoneri. La Romasi è invece fatta rimontare due volte dal Sassuolo e non è andata oltre il ...

Il portiere dele della nazionale ha un contratto in scadenza nel prossimo giugno ed ha ... La reazione dei social Parole che creano subito scompigliosocial con molti tifosi che difendono il ...... sugli sviluppi del corner, finiscepiedi di Theo Hernandez. L'esterno calcia col mancino. Palla altissima. 40'pt Calhanoglu a sinistra, punta Colley, fermato in angolo il fantasista del. ...Costa caro l’errore di Theo Hernandez che ha dato il là al vantaggio di Quagliarella, che la rete di Hauge ha solo in parte riparato. Tante le proteste per un Milan “Male male male… messi male in camp ...Atalanta, Napoli e Lazio hanno approfittato del passo falso del Milan e hanno ulteriormente accorciato sui rossoneri. La Romasi è invece fatta rimontare due volte dal Sassuolo e non è andata oltre il ...