LIVE Moto3, GP Doha 2021 in DIRETTA: McPhee e Binder controllano la classifica, bene Migno (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DIRETTA LIVE FP3 E QUALIFICHE MOTO2 12.42 Molti piloti rientrano ai box, pronti per un nuovo stint. 12.40 Lo spagnolo Xavier Artigas (Leopard) dovrà scontare due long lap penalty in gara domani in seguito ad un incidente nella prima sfida del 2021. 12.37 Vento frontale sul lungo rettifilo di partenza ed in questo momento. Sembra difficile avvicinarsi ai tempi di ieri sera. 12.35 Migno si migliora, ma meglio di lui fa Binder! Il sudafricano di casa Sprinta detta il passo della classifica della FP3 e della combinata. 2.07.814 è il nuovo riferimento di questo sabato. 12.34 La classifica aggiornata: 1 16 A. ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGPFP3 E QUALIFICHE MOTO2 12.42 Molti piloti rientrano ai box, pronti per un nuovo stint. 12.40 Lo spagnolo Xavier Artigas (Leopard) dovrà scontare due long lap penalty in gara domani in seguito ad un incidente nella prima sfida del. 12.37 Vento frontale sul lungo rettifilo di partenza ed in questo momento. Sembra difficile avvicinarsi ai tempi di ieri sera. 12.35si migliora, ma meglio di lui fa! Il sudafricano di casa Sprinta detta il passo delladella FP3 e della combinata. 2.07.814 è il nuovo riferimento di questo sabato. 12.34 Laaggiornata: 1 16 A. ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: Migno e Foggia costretti a passare dalla Q1 #QatarGP #Moto3 - motograndprixit : Migno e Foggia costretti a passare dalla Q1 #QatarGP #Moto3 - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha 2021 in DIRETTA: tutti a caccia del tempo per accedere alla Q2 bene gli italiani - #Moto3… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha 2021 in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP2 - #Moto3 #DIRETTA: #bandiera #verde! - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Doha 2021 in DIRETTA: tra pochi minuti la FP2 sessione decisiva per accedere alla Q2 - #Moto3… -