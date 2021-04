Lazio, Leiva: «Daremo il massimo fino alla fine. La vittoria è per Guerini» (Di sabato 3 aprile 2021) Al termine del match contro lo Spezia, Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue parole Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Lucas Leiva ha analizzato la vittoria contro lo Spezia. Le sue parole. MATCH – «Vorrei fare i complimenti allo Spezia, ci ha messi in difficoltà. Abbiamo giocato una partita sicura, concedendo poco a loro, dovevamo fare più gol. Per noi sono 3 punti vitali per continuare sulla nostra strada, siamo ancora lontani dalla Champions». NAZIONALI – «Ci abbiamo messo il cuore, tutti noi stessi. Tanti compagni erano reduci dalle Nazionali, sono arrivati a Formello ieri, non era facile. Abbiamo una settimana intera per preparare il prossimo match contro il Verona che ci ha battuti all’andata». RIGORE – «Non ho visto il rigore ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Al termine del match contro lo Spezia, Lucasè intervenuto ai microfoni diStyle Radio. Le sue parole Intervenuto ai microfoni diStyle Radio, Lucasha analizzato lacontro lo Spezia. Le sue parole. MATCH – «Vorrei fare i complimenti allo Spezia, ci ha messi in difficoltà. Abbiamo giocato una partita sicura, concedendo poco a loro, dovevamo fare più gol. Per noi sono 3 punti vitali per continuare sulla nostra strada, siamo ancora lontani dChampions». NAZIONALI – «Ci abbiamo messo il cuore, tutti noi stessi. Tanti compagni erano reduci dalle Nazionali, sono arrivati a Formello ieri, non era facile. Abbiamo una settimana intera per preparare il prossimo match contro il Verona che ci ha battuti all’andata». RIGORE – «Non ho visto il rigore ...

