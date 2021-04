Se Huawei non molla l’Italia e avvisa i naviganti… (Di venerdì 2 aprile 2021) “l’Italia è strategica per Huawei”. A confermarlo, intervistato dal Sole 24 Ore, è Wilson Wang, da gennaio amministratore delegato di Huawei Italia, che commenta il rapporto 2020 presentato nei giorni scorsi, il primo dopo i divieti imposti dall’amministrazione di Donald Trump. Ricavi e utili sono con il segno più, ma la crescita è rallentata. Ma il dato che più colpisce è la distribuzione delle entrate: il mercato cinese si è rafforzato e oggi rappresenta più del 65% del totale. Crollano, invece, i ricavi altrove: in Europa, Medio Oriente e Africa sono scesi del 12,2%; in Asia (extra Cina) dell’8,7%; nelle Americhe del 24,5%. IL NUOVO CENTRO “Vogliamo dimostrare come siamo al 100% trasparenti, lavorando per migliorare la cooperazione e la comunicazione riguardo alla cybersecurity. Vogliamo inoltre dimostrare la nostra capacità di ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 aprile 2021) “è strategica per”. A confermarlo, intervistato dal Sole 24 Ore, è Wilson Wang, da gennaio amministratore delegato diItalia, che commenta il rapporto 2020 presentato nei giorni scorsi, il primo dopo i divieti imposti dall’amministrazione di Donald Trump. Ricavi e utili sono con il segno più, ma la crescita è rallentata. Ma il dato che più colpisce è la distribuzione delle entrate: il mercato cinese si è rafforzato e oggi rappresenta più del 65% del totale. Crollano, invece, i ricavi altrove: in Europa, Medio Oriente e Africa sono scesi del 12,2%; in Asia (extra Cina) dell’8,7%; nelle Americhe del 24,5%. IL NUOVO CENTRO “Vogliamo dimostrare come siamo al 100% trasparenti, lavorando per migliorare la cooperazione e la comunicazione riguardo alla cybersecurity. Vogliamo inoltre dimostrare la nostra capacità di ...

