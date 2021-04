Ora basta, chi protesta ne ha tutto il diritto. E sanzionarlo è indecente (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – Costretti a tener chiuse le proprie attività, aiutati poco e male dal governo, abbandonati all’incertezza e ora pure indagati. Sono ambulanti, ristoratori, baristi, commercianti, tassisti. Categorie di lavoratori che in questi giorni hanno manifestato nelle piazze italiane contro le chiusure imposte di fatto sine die dal governo. Sì perché al di là dei proclami sulla campagna vaccinale sinora da terzo mondo e sull’eventualità di una non meglio specificata ripartenza estiva, il nuovo esecutivo tanto osannato da omnia media non fornisce la benché minima garanzia ai cittadini italiani. Nessuna data certa, nessun programma serio, nessuna prospettiva. Dopo oltre un anno di pandemia siamo ancora attanagliati da punti interrogativi sul quando e sul come usciremo da questo stallo generale. Chi protesta viene multato. Ma chiede solo di poter lavorare Di chi è la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – Costretti a tener chiuse le proprie attività, aiutati poco e male dal governo, abbandonati all’incertezza e ora pure indagati. Sono ambulanti, ristoratori, baristi, commercianti, tassisti. Categorie di lavoratori che in questi giorni hanno manifestato nelle piazze italiane contro le chiusure imposte di fatto sine die dal governo. Sì perché al di là dei proclami sulla campagna vaccinale sinora da terzo mondo e sull’eventualità di una non meglio specificata ripartenza estiva, il nuovo esecutivo tanto osannato da omnia media non fornisce la benché minima garanzia ai cittadini italiani. Nessuna data certa, nessun programma serio, nessuna prospettiva. Dopo oltre un anno di pandemia siamo ancora attanagliati da punti interrogativi sul quando e sul come usciremo da questo stallo generale. Chiviene multato. Ma chiede solo di poter lavorare Di chi è la ...

