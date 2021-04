Lirica | è morto di Covid il baritono Giorgio Gatti

(Di venerdì 2 aprile 2021) Prato, 2 apr. - (Adnkronos) - Il cantante liricodi fama internazionale, èieri per le complicazioni delall'età di 72 anni al Policlinico di Roma. Era sposato con la pianista e clavicembalista Maria Teresa Conti Nato a Poggio a Caiano (Prato) il 1º novembre 1948,aveva studiato canto a Firenze con il tenore Vincenzo Guerrieri e, successivamente presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma con Maria Teresa Pediconi. Si era perfezionato con il maestro Renato Federighi a Roma e con il soprano Maria Luisa Zeri e il maestro Luciano Bettarini a Prato. Vincitore del concorso "Adriano Belli" di Spoleto (1971), l'anno successivo vince la Rassegna televisiva internazionale "Voci nuove rossiniane" indetta dalla Rai. In seguitoha ...

