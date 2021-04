“In gara anche a Miss Mondo”. Rosa Di Grazia reginetta di bellezza prima di ‘Amici’. Spunta la foto (Di venerdì 2 aprile 2021) ”Preda” preferita della professoressa Alessandra Celentano, Rosa Di Grazia è una delle alunne più chiacchierate dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La danza è sempre stata la sua passione e infatti Rosa ha partecipato anche alla trasMissione Italia’s Got Talent arrivando alle fasi finali insieme alla sua crew. Insegnante di danza alla scuola Obelix Danza di Simonetta Travagliati a Santa Marinella, città nella quale vive dopo essersi trasferita da Napoli, la giovane è particolarmente criticata da Alessandra Celentano, che nel corso delle puntata ha fatto di tutto per cercare di mandare a casa l’alunna di Lorella Cuccarini, senza però riuscirci.



Nonostante i numerosi anni di danza alle spalle, l'insegnante di danza classica non la ritiene tecnicamente preparata, né tantomeno ...

