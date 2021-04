Carlo Verdone, il bar di Troppo Forte vittima dei vandali: "Non posso rassegnarmi" (Di venerdì 2 aprile 2021) Carlo Verdone ha commentato il triste destino del bar del suo film Troppo Forte, oggi vittima dei vandali a causa della concessione scaduta e non ancora riassegnata. Carlo Verdone interviene in difesa della Casina nel Bosco, lo storico bar del film Troppo Forte, divenuto vittima dei vandali e dei lunghi tempi della burocrazia italiana. "Il menefreghismo dei politici genere l'inciviltà dei cittadini. Ed è imperdonabile", ha dichiarato il regista romano al Messaggero. Trentacinque anni sono trascorsi dall'uscita di Troppo Forte, uno dei film più celebri di Carlo Verdone. Dell'opera che vedeva protagonista anche il grande ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021)ha commentato il triste destino del bar del suo film, oggideia causa della concessione scaduta e non ancora riassegnata.interviene in difesa della Casina nel Bosco, lo storico bar del film, divenutodeie dei lunghi tempi della burocrazia italiana. "Il menefreghismo dei politici genere l'inciviltà dei cittadini. Ed è imperdonabile", ha dichiarato il regista romano al Messaggero. Trentacinque anni sono trascorsi dall'uscita di, uno dei film più celebri di. Dell'opera che vedeva protagonista anche il grande ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Carlo Verdone, il bar di Troppo Forte vittima dei vandali: 'Non posso rassegnarmi' - canaledieci : Carlo Verdone scende in campo per la difesa e la riapertura della Casina nel bosco, a Castelfusano, location della… - RBcasting : “Sopralluogo a Fregene per la serie Vita da Carlo. Primo ciak a metà maggio. Sono sulla spiaggia di fronte alla vil… - CinecittaNews : ‘Vita da Carlo’, sopralluoghi: il post 'in diretta' di Verdone - MieleEmilio : RT @romatoday: Carlo Verdone mostra il tavolo della memoria: 'Qui ho scritto Un Sacco Bello e Bianco Rosso & Verdone' -