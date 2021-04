Bollettino Covid-19 di oggi 2 aprile | registrati più di 20 000 contagi

Leggi su zon

(Di venerdì 2 aprile 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto ilgiornaliero contenente i dati relativi al-19. Il punto suiPubblicato ilgiornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi 21.932 al-19 sono stati , su un totale di 331.154 tamponi effettuati. Diminuiscono rispetto ai giorni i ricoveri, circa 23 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Ildiriporta 481 vittime del virus. I guariti nelle scorse 24 ore invece sono stati 19.620 . Preoccupa la situazione delle terapie intensive, circa 14 Regioni rispetto alle dodici della settimana scorsa infatti presentano un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche ...