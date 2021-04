Attenzione, l'Imu si fa in 7. Cosa cambia per chi paga (Di venerdì 2 aprile 2021) Come riporta IlSole24Ore , il decreto è previsto dal comma 756 della legge di Bilancio per il 2020 e sarebbe dovuto arrivare in Gazzetta Ufficiale entro il mese di giugno dell'anno scorso. La storia ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Come riporta IlSole24Ore , il decreto è previsto dal comma 756 della legge di Bilancio per il 2020 e sarebbe dovuto arrivare in Gazzetta Ufficiale entro il mese di giugno dell'anno scorso. La storia ...

Advertising

CoppaViviana : @ignaziostagno Buongiorno, la prego cortesemente di richiamare subito l'attenzione sul disegno legge s.1131 in dis… - radiosilvana : RT @anticofuturo: E io che pensavo di trasferirmi per smettere finalmente di pagare L'IMU. MALEDETTI ALIENI. Manu fai più attenzione la pr… - Marco__Tullio : RT @anticofuturo: E io che pensavo di trasferirmi per smettere finalmente di pagare L'IMU. MALEDETTI ALIENI. Manu fai più attenzione la pr… - GrandePinguino : RT @anticofuturo: E io che pensavo di trasferirmi per smettere finalmente di pagare L'IMU. MALEDETTI ALIENI. Manu fai più attenzione la pr… - anticofuturo : E io che pensavo di trasferirmi per smettere finalmente di pagare L'IMU. MALEDETTI ALIENI. Manu fai più attenzione… -