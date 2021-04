Scuola, Consiglio di Stato: il Governo riveda le chiusure (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Governo contro le istanze di richieste cautelari in due ricorsi di comitati della Rete Nazionale Scuola in Presenza”. “Il giudice - rendono noto i comitati aderenti alla Rete Nazionale Scuola in Presenza, autori del primo ricorso al Tar - ribadisce l’obbligo per il Governo di riesaminare le norme che regolano la chiusura delle scuole, anche in zona rossa, motivandole con dati certi”. “I documenti scientifici presentati dalla Presidenza del Consiglio non supportano la tesi che le scuole siano grave fonte di contagio. Il Governo non ha saputo motivare in maniera razionale la priorità assegnata alla precauzione sanitaria a fronte della grave compressione del diritto all’istruzione”, spiega ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Ildiha respinto l’appello delcontro le istanze di richieste cautelari in due ricorsi di comitati della Rete Nazionalein Presenza”. “Il giudice - rendono noto i comitati aderenti alla Rete Nazionalein Presenza, autori del primo ricorso al Tar - ribadisce l’obbligo per ildi riesaminare le norme che regolano la chiusura delle scuole, anche in zona rossa, motivandole con dati certi”. “I documenti scientifici presentati dalla Presidenza delnon supportano la tesi che le scuole siano grave fonte di contagio. Ilnon ha saputo motivare in maniera razionale la priorità assegnata alla precauzione sanitaria a fronte della grave compressione del diritto all’istruzione”, spiega ...

