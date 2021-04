Napoli, arriva il Vagone della memoria per ricordare le vittime della shoah (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Nel comune di Bacoli il primo cittadino della Ragione ha deciso di omaggiare il ricordo delle vittime della shoah stabilendo un punto di riferimento proprio accanto alla famosa Casina Vanvitelliana. Il Vagone della memoria è uno dei carri merci usato per trasportare i milioni di ebrei nei campi di concentramento. Proprio a Bacoli una comunità ebraica trovò rifugio ed accoglienza al termine della Guerra. I cittadini potranno dunque ammirare questo Vagone della memoria per non dimenticare ciò che successe durante quei nefasti anni. Queste le parole ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nel comune di Bacoli il primo cittadinoRagione ha deciso di omaggiare il ricordo dellestabilendo un punto di riferimento proprio accanto alla famosa Casina Vanvitelliana. Ilè uno dei carri merci usato per trasportare i milioni di ebrei nei campi di concentramento. Proprio a Bacoli una comunità ebraica trovò rifugio ed accoglienza al termineGuerra. I cittadini potranno dunque ammirare questoper non dimenticare ciò che successe durante quei nefasti anni. Queste le parole ...

