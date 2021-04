Lo sguardo è rimasto identico… Questa bellissima bambina oggi è un volto noto della tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Questa splendida bambina è uno dei volti che abbiamo ammirato nel recente passato in televisione. Probabilmente in molti indovineranno subito di chi si tratta, anche perché il suo meraviglioso sorriso e i suoi lineamenti sono rimasti pressoché identici. Ha partecipato a due avventure nel piccolo schermo molto significative, che le hanno fatto incrementare la sua popolarità. Nonostante abbia ricevuto anche delle aspre critiche, ci sono moltissimi fan che la supportano quotidianamente. Qualche giorno fa ha rilasciato anche un’intervista, riferendo di essere pronta per la conduzione di un programma televisivo e in futuro vorrebbe anche poter prendere parte ad un cinepanettone. Infatti, quando la situazione sanitaria migliorerà, ha voglia di iniziare a studiare recitazione per diventare attrice a tutti gli effetti. Iniziando a dare alcuni indizi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)splendidaè uno dei volti che abbiamo ammirato nel recente passato in televisione. Probabilmente in molti indovineranno subito di chi si tratta, anche perché il suo meraviglioso sorriso e i suoi lineamenti sono rimasti pressoché identici. Ha partecipato a due avventure nel piccolo schermo molto significative, che le hanno fatto incrementare la sua popolarità. Nonostante abbia ricevuto anche delle aspre critiche, ci sono moltissimi fan che la supportano quotidianamente. Qualche giorno fa ha rilasciato anche un’intervista, riferendo di essere pronta per la conduzione di un programma televisivo e in futuro vorrebbe anche poter prendere parte ad un cinepanettone. Infatti, quando la situazione sanitaria migliorerà, ha voglia di iniziare a studiare recitazione per diventare attrice a tutti gli effetti. Iniziando a dare alcuni indizi ...

Advertising

iamanewromantic : Credo che sia uscito in esterna. Non ci siamo salutati, anzi è passato dritto senza incrociare il mio sguardo, però… - CINZIA50573737 : Vado per fare una ricarica mi chiede il numero controlla se e giusto e mi fissa ok..io dico scusa tutto ok? E abbas… - effetronky : RT @paoloigna1: Una carriera che ormai ha 70 anni ma non li dimostra... Lo sguardo inconfondibile è rimasto lo stesso di questa foto selezi… - cris_safeplace : Non ho proprio idea di come sia fatto questo ragazzo, e se lo incontrassi per strada sicuramente non lo riconoscere… - lucillalilla : RT @paoloigna1: Una carriera che ormai ha 70 anni ma non li dimostra... Lo sguardo inconfondibile è rimasto lo stesso di questa foto selezi… -