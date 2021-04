La L. 121 compie 40 anni, Fsp Polizia: “Grazie ai sacrifici di ieri raggiunti risultati epocali per una Polizia migliore, ma tanto ancora da fare” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Oggi è l’anniversario di un traguardo epocale, fulcro della nostra esistenza di organismo sindacale. Dopo 40 anni da quel primo aprile del 1981, abbiamo il dovere di ricordare i sacrifici compiuti da chi strappò alla storia conquiste straordinarie, ma serve anche la consapevolezza che la rivoluzione necessita ancora di andare avanti verso una ulteriore modernizzazione del Corpo, una sua piena democratizzazione, la ricerca di effettive e concrete pari opportunità rispetto al resto della società nella realizzazione dei diritti dei poliziotti”. Così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia, nel giorno in cui “compie” 40 anni la Legge 121 dell’81, che ha consentito la riforma della Polizia di Stato. “Questo ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 1 aprile 2021) “Oggi è l’versario di un traguardo epocale, fulcro della nostra esistenza di organismo sindacale. Dopo 40da quel primo aprile del 1981, abbiamo il dovere di ricordare icompiuti da chi strappò alla storia conquiste straordinarie, ma serve anche la consapevolezza che la rivoluzione necessitadi andare avanti verso una ulteriore modernizzazione del Corpo, una sua piena democratizzazione, la ricerca di effettive e concrete pari opportunità rispetto al resto della società nella realizzazione dei diritti dei poliziotti”. Così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp, nel giorno in cui “” 40la Legge 121 dell’81, che ha consentito la riforma delladi Stato. “Questo ...

