Giornata chiave per la politica: esordio di Conte all'Assemblea M5s (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ex premier annuncia la discesa in campo: l'investitura formale arriverà dopo aver risolto il Contezioso con la piattaforma Rousseau. Sarà l'inizio di un percorso che chiarirà la sua collocazione ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ex premier annuncia la discesa in campo: l'investitura formale arriverà dopo aver risolto ilzioso con la piattaforma Rousseau. Sarà l'inizio di un percorso che chiarirà la sua collocazione ...

