Figliuolo: 'In arrivo più di un milione di dosi di AstraZeneca' (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che tra 'oggi e domani arriveranno oltre 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca'. Lo ha detto a Cagliari dove si trova per un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Commissario per l'emergenza Francesco Paoloha annunciato che tra 'oggi e domani arriveranno oltre 1,3 milioni didi'. Lo ha detto a Cagliari dove si trova per un ...

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo arrivo Figliuolo: 'In arrivo più di un milione di dosi di AstraZeneca' Il Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che tra 'oggi e domani arriveranno oltre 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca'. Lo ha detto a Cagliari dove si trova per un sopralluogo nei due hub di vaccinazione, insieme al ...

Vaccinazioni, oggi mezzo milione di dosi del vaccino Moderna distribuite alle Regioni ...dosi in arrivo ad aprile potrebbero essere insufficienti per l'obiettivo di mezzo milione di somministrazioni al giorno, se saranno gli 8 milioni e poco più annunciati per il nuovo mese da Figliuolo, ...

Figliuolo: "In arrivo più di un milione di dosi di AstraZeneca" TGCOM Solinas: "Con screening e vaccini cerchiamo di riportare la Sardegna in zona bianca" "CAGLIARI. "Tutto il sistema deve crescere insieme, con la collaborazione tra istituzioni, per essere pronti, man mano che arriveranno le dosi di vaccino, a incrementare la quantità di inoculazione: a ...

Arrivate a Fiumicino 500mila dosi di vaccino Moderna Lo si apprende dalla struttura del commissario all'emergenza Covid il generale Francesco Figliuolo. Si tratta del lotto numericamente più consistente finora arrivato da Moderna, che porta il totale ...

