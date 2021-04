Castagnaro | ecco la nuova opera con trattore a aratro dell' artista Gambarin

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Castagnaro ecco

veronaoggi.it

Il capolavoro che si trova aa circa 50 km da Verona, è stato realizzato con un trattore, un aratro e un erpice. Famoso per la sua raccolta di poesie 'Les fleurs du mal', Charles ...Alle 10.35l'iniezione. "All'accettazione si sono quasi scusati per il ritardo e i volontari ... per chi vuole vaccinarsi senza fare troppi chilometri, da Malcesine a, il Veronese è ...Castagnaro, la nuova opera dell’artista Gambarin guidata da Baudelaire. Dario Gambarin, trasforma la natura in arte. In occasione del duecentesimo anniversario della nascita di Charles Baudelaire, l’a ...