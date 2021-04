Canoa | a Milano le prime selezioni azzurre e il campionato italiano di Fondo | il programma

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 aprile 2021) Lavelocità e la parainiziano la sua stagione con la prima gara nazionale, di scena l’1 e il 2 aprile all’Idroscalo di. L’evento sarà valido come prova selettiva per costituire il gruppo della nazionale azzurra che affronterà la stagione internazionale. Sabato 3 aprile invece sarà la volta degli specialisti delche si affronteranno per i titoli italiani di categoria. Il bacino milanese sarà dunque palcoscenico d’eccezione per la prima prova di selezione Senior e per la prova indicativa Junior e Under 23, gare che si disputeranno solo in barca singola (K1 e C1) sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri. Oltre 60 società iscritte per un totale di 321 atleti per 662 competizioni. Gli aspiranti azzurri per tentare di entrare a far parte della squadra nazionale dovranno partecipare in barca singola ...