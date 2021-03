Sacchi | «Se hanno ragione Allegri e Capello | perché certi allenatori guadagnano tanto?»

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista ad Arrigo, che oggi compie 75 anni. Ricorda il suo passato da giocatore. «Gli amici mi chiamavano Angelillo, mi piaceva. Gli ho visto fare un gol assurdo a Bologna, dalla linea di fondo. Ho cominciato in attacco, poi una poco gloriosa ritirata: ala destra, mediano, terzino… Quando Pivatelli, pochi mesi dopo aver vinto la Coppa Campioni col Milan a Wembley, mi mise in panchina, ho smesso. Al Baracca Lugo, da numero 4, marcai, 10 della Spal. Nel primo tempo mi fece due tunnel a chiamata. Annunciava: ”tunnel!” e me la faceva passare tra le gambe. Nell’intervallo giurai: se lo rifà, picchio…» Oggi condivide le presenze in tv. «Guardi, con 27 anni di stress mi sono pagato la serenità assoluta oggi. Loro sono bravissimi, io non provo nessun fastidio. ...

