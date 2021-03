Marcianise, via libera a consegne in auto per pasticcerie e gelaterie (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il sindaco di Marcianise Antonello Velardi, dopo l’incontro di stamane con i rappresentanti delle pasticcerie, modifica nuovamente l’ordinanza sulle chiusure delle attività commerciali. Il nuovo provvedimento firmato nel primo pomeriggio di oggi dalla fascia tricolore consente a pasticcerie e gelaterie l’attività di asporto con consegna all’utenza in auto dal lunedì al venerdì dalle 14 (orario di chiusura) alle 20 e nel giorno di sabato per l’intera giornata fino alle 20. L’ordinanza inoltre, valida da oggi, mercoledì 31 marzo, fino al prossimo 5 aprile, estende fino alle 24 il delivery di pasticcerie, gelaterie, ristoranti e pizzerie. Confermata l’apertura di supermercati e di esercizi di vendita di beni di prima necessità, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il sindaco diAntonello Velardi, dopo l’incontro di stamane con i rappresentanti delle, modifica nuovamente l’ordinanza sulle chiusure delle attività commerciali. Il nuovo provvedimento firmato nel primo pomeriggio di oggi dalla fascia tricolore consente al’attività di asporto con consegna all’utenza indal lunedì al venerdì dalle 14 (orario di chiusura) alle 20 e nel giorno di sabato per l’intera giornata fino alle 20. L’ordinanza inoltre, valida da oggi, mercoledì 31 marzo, fino al prossimo 5 aprile, estende fino alle 24 il delivery di, ristoranti e pizzerie. Confermata l’apertura di supermercati e di esercizi di vendita di beni di prima necessità, ...

