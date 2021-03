Jamie Chadwick è pronta a scendere in pista

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 marzo 2021), campionessa della serie W e pilota di sviluppo della Williams di Formula 1, èin “”. Se vogliamo essere precisi ènel circuito. Sì, perchè questa volta si parla di Extreme E. La giovane pilota infatti intraprenderà questa nuova avventura nel mondo dei motori e si dice entusiasta ed emozionata di sfidare i grandi in gara. Farà coppia con Stephane Sarrazin per la serie di cinque round che comincerà questo fine settimana in Arabia Saudita. Lewis Hamilton e l’esperienza dell’Extreme E: “Extreme E? Una grande opportunità”classe 1998, è una delle giovani campionesse del mondo dei motori. La sua passione per le ...