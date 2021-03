Governo: De Poli (Udc), 'manca circolare su bonus baby sitter, si solleciti Inps' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il bonus baby sitter previsto dal Decreto del 13 marzo scorso sulle restrizioni Covid rimane scritto sulla carta ma non è ancora una realtà. manca, infatti, la circolare dell'Inps: chiediamo al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, di farsi carico di sollecitare l'Istituto. Il Governo ha stanziato, infatti, 283 milioni per questo sussidio fino a fine giugno. Ci sono centinaia e centinaia di migliaia di famiglie che sono in attesa di questo importante misura che va incontro ai genitori che lavorano e che sono chiamati a fare i conti con la Didattica a distanza". A chiederlo è il senatore UDC Antonio De Poli. "Abbiamo il dovere, in questo momento molto delicato, di aiutare le famiglie che stanno affrontando disagi legati alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Ilprevisto dal Decreto del 13 marzo scorso sulle restrizioni Covid rimane scritto sulla carta ma non è ancora una realtà., infatti, ladell': chiediamo al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, di farsi carico di sollecitare l'Istituto. Ilha stanziato, infatti, 283 milioni per questo sussidio fino a fine giugno. Ci sono centinaia e centinaia di migliaia di famiglie che sono in attesa di questo importante misura che va incontro ai genitori che lavorano e che sono chiamati a fare i conti con la Didattica a distanza". A chiederlo è il senatore UDC Antonio De. "Abbiamo il dovere, in questo momento molto delicato, di aiutare le famiglie che stanno affrontando disagi legati alla ...

