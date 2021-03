Giulia e Pierpaolo, Andrea e Rosalinda: le coppie che i fan vorrebbero a Temptation Island (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono partiti i casting per la nuova edizione di Temptation Island e i fan vorrebbero rivedere in televisione alcune coppie formatesi al GF Vip. Temptation Island, casting nuova edizione: ipotesi coppie dal GF Vip su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono partiti i casting per la nuova edizione die i fanrivedere in televisione alcuneformatesi al GF Vip., casting nuova edizione: ipotesidal GF Vip su Notizie.it.

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - mangiopregoamoo : RT @brookesbellarke: il video del team pazzesco, c’era tutta la sua vita: il suo pierpaolo, i suoi migliori amici, le fan, il suo lavoro. s… - Tabatacats : RT @brookesbellarke: il video del team pazzesco, c’era tutta la sua vita: il suo pierpaolo, i suoi migliori amici, le fan, il suo lavoro. s… - anto_at71 : 01/04/93 nasce Giulia Salemi 28 anni dopo. Giuly regina indiscussa Ama riamata Pierpaolo tranquilli uno qualunque… - maleficagnes : RT @TrueLov68369279: Ma quanto è bello vedere Pierpaolo e Matte così uniti, così in sintonia, legati dall'amore per Giulia!! ??#prelemi #hb… -