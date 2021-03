Ecco perché con Salvini vado a Budapest. Scrive Zanni (Lega) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riaffermare un’idea diversa di Europa. Differente da quella vista finora, che da tempo non funziona, a causa di un sistema di regole fallimentare che in tempi recenti è entrato in crisi, mostrando in maniera clamorosa tutti i propri limiti e difetti che noi da sempre critichiamo. Alternativa a quella promossa dall’attuale maggioranza nelle istituzioni europee, corresponsabile delle scelte che hanno portato la Ue sempre più lontana dalle reali esigenze dei cittadini, più affezionata alla forma che alla sostanza, a un ‘europeismo’ a parole e non nei fatti, e sempre più sbilanciata a sinistra. È questo l’obiettivo, mai nascosto, a cui lavoriamo fin dal primo giorno: l’incontro previsto a Budapest tra Matteo Salvini, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il primo ministro ungherese Viktor Orbán non è che un nuovo passo in questa direzione, la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riaffermare un’idea diversa di Europa. Differente da quella vista finora, che da tempo non funziona, a causa di un sistema di regole fallimentare che in tempi recenti è entrato in crisi, mostrando in maniera clamorosa tutti i propri limiti e difetti che noi da sempre critichiamo. Alternativa a quella promossa dall’attuale maggioranza nelle istituzioni europee, corresponsabile delle scelte che hanno portato la Ue sempre più lontana dalle reali esigenze dei cittadini, più affezionata alla forma che alla sostanza, a un ‘europeismo’ a parole e non nei fatti, e sempre più sbilanciata a sinistra. È questo l’obiettivo, mai nascosto, a cui lavoriamo fin dal primo giorno: l’incontro previsto atra Matteo, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il primo ministro ungherese Viktor Orbán non è che un nuovo passo in questa direzione, la ...

