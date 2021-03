Disney+: l’app disponibile su Sky Q (Di mercoledì 31 marzo 2021) Disney Plus Dopo undici mesi di assenza, il mondo di Disney ritorna su Sky. Domani, giovedì 1 aprile 2021, arriva infatti su Sky Q e sui dispositivi NOW Smart Stick e NOW Box l’app Disney+, grazie ad una partnership pluriennale, già attiva in Inghilterra e in Irlanda, che prenderà il via anche in Italia e, entro il mese di aprile, in Germania e in Austria. Gli abbonati a Sky Q e Disney+ potranno guardare tutti i loro programmi preferiti direttamente da Sky Q, senza cambiare decoder e utilizzando semplicemente il telecomando. Oltre alla UEFA Champions League, Formula 1, Moto GP e alle produzioni Sky Original, tra cui Speravo De Morì Prima e Anna – che arriverà il prossimo 23 aprile -, gli utenti potranno vedere dallo stesso decoder, qualora lo volessero, un prodotto del catalogo Disney+, che comprende, oltre ai ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Disney Plus Dopo undici mesi di assenza, il mondo di Disney ritorna su Sky. Domani, giovedì 1 aprile 2021, arriva infatti su Sky Q e sui dispositivi NOW Smart Stick e NOW Box, grazie ad una partnership pluriennale, già attiva in Inghilterra e in Irlanda, che prenderà il via anche in Italia e, entro il mese di aprile, in Germania e in Austria. Gli abbonati a Sky Q epotranno guardare tutti i loro programmi preferiti direttamente da Sky Q, senza cambiare decoder e utilizzando semplicemente il telecomando. Oltre alla UEFA Champions League, Formula 1, Moto GP e alle produzioni Sky Original, tra cui Speravo De Morì Prima e Anna – che arriverà il prossimo 23 aprile -, gli utenti potranno vedere dallo stesso decoder, qualora lo volessero, un prodotto del catalogo, che comprende, oltre ai ...

Advertising

Dtti_digitale : La partnership pluriennale tra Sky e Disney prende il via anche in Italia.Dal 1 aprile, infatti, l’app Disney+ arri… - moviestruckers : #Sky e #Disney, al via la partnership: l’app Disney+ arriva su Sky Q e su NOW - CinemApp_Cinema : La partnership pluriennale tra @SkyItalia e @Disney_IT prende il via anche in Italia. Dal 1 aprile, infatti, l’app… - cinematografoIT : La partnership pluriennale tra @SkyItalia e @Disney_IT prende il via anche in Italia. Dal 1 aprile, infatti, l’app… - RBcasting : Sky e Disney: al via la partnership in Italia. L'app Disney+ arriva su Sky Q e sui dispositivi NOW.… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ l’app Il Turismo Marittimo Mercata Principali fattori trainanti, analisi regionale geometrica e segmentazione (2022-2031) - Genovagay Genova Gay