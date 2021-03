COVID, tre decessi al “Moscati” di Avellino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti oggi, nelle aree COVID dell’Azienda Moscati, tre pazienti: una 74enne di Tretola Ducenta (Ce), ricoverata dal 26 marzo nella terapia semintensiva del COVID Hospital; una paziente di 87 anni di Cesinali (Av), ricoverata dal 12 marzo e deceduta nell’Unità operativa di Geriatria; un paziente di 74 anni di Serino (Av), ricoverato in Geriatria dal 28 marzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti oggi, nelle areedell’Azienda, tre pazienti: una 74enne di Tretola Ducenta (Ce), ricoverata dal 26 marzo nella terapia semintensiva delHospital; una paziente di 87 anni di Cesinali (Av), ricoverata dal 12 marzo e deceduta nell’Unità operativa di Geriatria; un paziente di 74 anni di Serino (Av), ricoverato in Geriatria dal 28 marzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - Tg3web : Il grande imbroglio dei dati in Sicilia. Tre arrestati, si dimette l'assessore alla salute Razza che al telefono or… - corrierelamezia : Covid, l'Unità di crisi: «Al via tre nuovi hub vaccinali» - CosenzaPage : Covid, l'Unità di crisi: «Al via tre nuovi hub vaccinali» - - -

Ultime Notizie dalla rete : COVID tre Covid a Bari, prima somministrazione di anticorpi monoclonali al Di Venere ... individuato quale Centro specialistico della Asl Bari assieme ai tre ospedali Covid San Paolo - Bari, Altamura e Putignano.: La proposta del medico di medicina generale è arrivata ieri e in 24 ore è ...

Umbria Film Commission: presentata fondazione Grazie agli incentivi del governo per fronteggiare i costi covid, abbiamo potuto far girare e pieno ... Grancasa, Douglas e Pittarosso: tre crisi aziendali → Potrebbe anche interessarti Premio '...

Covid: tre decessi e 120 nuove infezioni in Alto Adige Agenzia ANSA Covid Sicilia, procuratore Trapani: "Dati falsificati, atteggiamento criminale" "Le posso dire la verità? Questa indagine è stata la più difficile della mia vita, quella che più mi ha messo in crisi, perché sapevo che quando Palermo o la Sicilia diventavano di colore arancione e ...

Il nuovo decreto Covid: il testo del secondo Dl Draghi e cosa cambia dopo Pasqua Fino al 30 aprile restano in vigore tutte le attuali restrizioni. In caso però di miglioramento della situazione epidemiologica e accelerazione del Piano nazionale vaccini soprattutto per anziani e fr ...

