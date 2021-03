Barbara d’Urso insieme a Lady Gaga sul set di House of Gucci: Carmelita reciterà un ruolo chiave (Di giovedì 1 aprile 2021) Ormai è passato più di un mese da quando Lady Gaga è atterrata a Roma e più di tre settimane dall’inizio delle riprese di House of Gucci. Al cast stellare del film di Ridley Scott (che vanta grandi nomi come Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Adam Driver e la Germanotta) si è aggiunta anche Madalina Ghenea che interpreterà Sophia Loren e adesso anche una delle più famose conduttrici italiane. Il noto paparazzo Angelo De Vitis ha dichiarato di aver scattato diverse foto di Barbara d’Urso su uno dei blindatissimi set del film. Pare che le scene girate dalla Santa di Cologno siano quelle milanesi e secondo l’uomo il ruolo di Carmelita sarebbe abbastanza centrale nella storia. Una cosa è certa, adesso Gaga e le altre star di Hollywood ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 aprile 2021) Ormai è passato più di un mese da quandoè atterrata a Roma e più di tre settimane dall’inizio delle riprese diof. Al cast stellare del film di Ridley Scott (che vanta grandi nomi come Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Adam Driver e la Germanotta) si è aggiunta anche Madalina Ghenea che interpreterà Sophia Loren e adesso anche una delle più famose conduttrici italiane. Il noto paparazzo Angelo De Vitis ha dichiarato di aver scattato diverse foto disu uno dei blindatissimi set del film. Pare che le scene girate dalla Santa di Cologno siano quelle milanesi e secondo l’uomo ildisarebbe abbastanza centrale nella storia. Una cosa è certa, adessoe le altre star di Hollywood ...

povcosmo : Barbara D’Urso vedendo che Maurizio fa più visibilità di lei #MaurizioCostanzoShow 22% di share OverParty - LNikka1964 : @ditoeluna @borghi_claudio non guardare barbara d'urso nè grande fratello..... anzi spegni la TV vedrai che capirai… - AzdoraL : RT @davided81: A me seriamente manca quel tassello, quel momento in cui si è passati dalla meraviglia di Buona Domenica ai programmi di Bar… - davided81 : A me seriamente manca quel tassello, quel momento in cui si è passati dalla meraviglia di Buona Domenica ai program… - GFucci58 : RT @Browin93: Buona domenica era una delle trasmissioni piu' belli della mediaset Altro che barbara d'urso. #Maurizioconstanzoshow -

