Samantha De Grenet, la storia con Leonardo Pieraccioni: perché finì (Di martedì 30 marzo 2021) Samantha De Grenet e Leonardo Pieraccioni hanno avuto una relazione dal 1998 al 2000. La donna oggi racconta il perchè della loro rottura. Non tutti sanno che Leonardo Pieraccioni, prima di mettersi con l’ex concorrente del Grande Fratello Laura Torrisi, è stato fidanzato con Samantha De Grenet. Anche la donna, dopo la sua storia con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021)Dehanno avuto una relazione dal 1998 al 2000. La donna oggi racconta il perchè della loro rottura. Non tutti sanno che, prima di mettersi con l’ex concorrente del Grande Fratello Laura Torrisi, è stato fidanzato conDe. Anche la donna, dopo la suacon L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

mariahsbubble : Samantha De Grenet supporta Angela Melillo nelle sue storie IG. MI È ENTRATA UN PO’ DI “LA TALPA” NELL’OCCHIO ??????… - CorriereCitta : Anticipazioni Le Iene, stasera martedì 30 marzo in tv: la morte di Gianmarco Pozzi, lo scherzo a Samantha De Grenet… - DomenicoIppol20 : @GiuliaSalemi93 Crivo un messaggio d'amicizia per Giulia Salemi, Il giorno con tanto Amore è il tuo compleanno 1… - zazoomblog : Gf Vip chi è Brando Barbato figlio di Samantha De Grenet - #Brando #Barbato #figlio #Samantha - malinconicassai : abbiamo portato Samantha de Grenet in semifinale jamm a vre non siamo ridicoli -