Matteo Salvini al citofono | il pm chiede l' archiviazione | Fu critica politica

(Di martedì 30 marzo 2021) La citofonata dial Pilastro di Bologna il 21 gennaio 2020 deve collocarsi in un contesto di campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna e la sua condotta chiama dunque in causa la scriminante dell’esercizio del diritto di. È in sintesi questo il motivo per cui la Procura di Bologna ha chiesto l’del fascicolo nato dalla querela per diffamazione presentata da due residenti nel palazzo, preso di mira dal senatore della Lega che suonòndo della presenza di spacciatori. Il pm Roberto Ceroni e il procuratore Giuseppe Amato sottolineano che dalla visione delle immagini non si arriva all’identificazione delle persone accusate. Ma soprattutto “l’episodio - scrivono i pm - si verifica in clima di piena campagna elettorale in cui, ...