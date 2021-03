Giallo a Padova | proseguono le ricerche di Mattia Fogarin il 21enne scomparso

(Di martedì 30 marzo 2021) A, il ragazzo ha detto ai genitori di aver fatto qualcosa di irrimediabile per poi scappare nel cuore della notte Circa una settimana fa, un giovane di 21 anni, èdalla propria abitazione situata in zona San Gregorio a. Era la notte di lunedì 22 marzo, quandoha svegliato prima i propri genitori, ai quali avrebbe detto di aver fatto qualcosa di irrimediabile, per poi scappare in fretta e furia. Il padre del ragazzo ha tentato di seguirlo invano. Da allorasembra essere sparito nel nulla. Leggi anche -> Omicidio Panaro: mezze verità, quasi quarant’anni dopo Ledi...

ilmessaggero.it

Con le motivazioni della sentenza di Cassazione che il 18 novembre scorso ha confermato le condanne dei tre assassini, si chiudono 4 anni di processi per l'omicidio di Isabella Noventa. Trent'anni di ...Giallo a Padova, dove da una settimana si cerca Mattia Fogarin, scomparso improvvisamente dalla sua abitazione in zona San Gregorio a 21 anni ...