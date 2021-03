Denise Pipitone, una ragazza russa (somigliante a Piera Maggio): 'Cerco mia madre, fui rapita da bimba' (Di martedì 30 marzo 2021) commenta Il caso di Denise Pipitone potrebbe essere vicino a una svolta. Una giovane donna, che ha la stessa età della bambina scomparsa nel 2004, ha rivolto un appello alla televisione russa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 marzo 2021) commenta Il caso dipotrebbe essere vicino a una svolta. Una giovane donna, che ha la stessa età della bambina scomparsa nel 2004, ha rivolto un appello alla televisione...

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - queFatica : Considerando che nelle ultime immagini che abbiamo di lei Denise Pipitone aveva 3 anni, mentre la bambina di questa… - malatadivuoto : RT @Iperborea_: Piera Maggio non si è mai arresa, ha sempre lottato per sua figlia, Denise Pipitone. Penso soprattutto a lei. Ho davvero i… -