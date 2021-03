Borse europee in rally puntano su ripresa e vaccini (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Il bilancio è positivo per i listini azionari europei. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, mentre sul mercato USA, prevalgono le vendite per l’S&P-500. Gli investitori hanno intrapreso un atteggiamento ottimista, nel giorno in cui il Fondo monetario internazionale ha annunciato che alzerà le stime sull’economia mondialeper il 2021 e il 2022. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA, scambia con un calo dello 0,36%. Si abbattono le vendite sull’oro, che scambia a 1.684 dollari l’oncia, in forte calo dell’1,63%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l’1,36% e continua a trattare a 60,72 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,68%. Tra i listini europei andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,29%, piccoli passi in avanti per Londra, che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Il bilancio è positivo per i listini azionari europei. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, mentre sul mercato USA, prevalgono le vendite per l’S&P-500. Gli investitori hanno intrapreso un atteggiamento ottimista, nel giorno in cui il Fondo monetario internazionale ha annunciato che alzerà le stime sull’economia mondialeper il 2021 e il 2022. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA, scambia con un calo dello 0,36%. Si abbattono le vendite sull’oro, che scambia a 1.684 dollari l’oncia, in forte calo dell’1,63%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l’1,36% e continua a trattare a 60,72 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,68%. Tra i listini europei andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,29%, piccoli passi in avanti per Londra, che ...

