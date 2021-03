Tapiro d' oro a Caressa | ' Gli spettatori vedranno più Diletta Leotta di me'

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo il danno, anche la beffa. Dazn si è aggiudicata i diritti della Serie A per i prossimi tre anni, dal 2021 al 2024, battendo la storica concorrenza di Sky : si tratta di una svolta storica per il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tapiro oro

La clamorosa novità ha dato il via a non poche ironie, riprese anche da Striscia la Notizia che ha consegnato il suo celebred'a Fabio Caressa , uno dei volti più rappresentativi di ...Fabio Caressa, telecronista di Sky, ha ricevuto ild', dopo che Dazn ha acquisito i diritti tv per le prossime tre stagione della Serie A Sono giorni importanti per il calcio italiano, che ha vissuto una storica svolta: la Serie A sarà ...Il noto telecronista ha ricevuto il premio di Striscia la Notizia dopo che Dazn ha battuto Sky, aggiudicandosi i diritti della Serie A ...Caressa, telecronista di Sky, ha ricevuto il Tapiro d'Oro, dopo che Dazn ha acquisito i diritti tv per le prossime tre stagione della Serie A ...