Meloni: Pasqua alle Canarie si può, ma non fuori dal proprio Comune. E nel governo scoppia la rissa (Di lunedì 29 marzo 2021) Pasqua all’estero si può, a dieci chilometri dal proprio Comune no. Un’assurdità. La polemica divampa sui social e la politica non può ignorare la faccenda. Giorgia Meloni osserva che non è certo così che si aiuta il turismo italiano a ripartire. “Mentre nazioni come Grecia e Spagna si organizzano da mesi per far ripartire il turismo in sicurezza, in Italia il governo continua a navigare a vista”, chiosa la leader di FdI. Pasqua, Meloni: basta con le misure contrarie al buon senso E aggiunge che il governo “impedisce agli operatori di avere prospettive e programmare la stagione estiva. Con paradossi clamorosi denunciati da Federalberghi e che finiscono per avvantaggiare i nostri competitori: per Pasqua è vietato spostarti tra regioni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021)all’estero si può, a dieci chilometri dalno. Un’assurdità. La polemica divampa sui social e la politica non può ignorare la faccenda. Giorgiaosserva che non è certo così che si aiuta il turismo italiano a ripartire. “Mentre nazioni come Grecia e Spagna si organizzano da mesi per far ripartire il turismo in sicurezza, in Italia ilcontinua a navigare a vista”, chiosa la leader di FdI.: basta con le misure contrarie al buon senso E aggiunge che il“impedisce agli operatori di avere prospettive e programmare la stagione estiva. Con paradossi clamorosi denunciati da Federalberghi e che finiscono per avvantaggiare i nostri competitori: perè vietato spostarti tra regioni ...

Inizia l'assalto alle vacanze in Italia: boom di low cost e voli a meno di 20 euro Giorgia Meloni ... E due italiani su dieci sceglieranno la campagna "A Pasqua sarà possibile viaggiare all'estero ma ...

Meloni (FDI): "Consentiti viaggi all'estero" 'Pasqua in zona rossa, ma consentiti viaggi all'estero. Da una parte costringono alberghi, ristoranti ... Lo scrive su Twitter la leader FdI Giorgia Meloni.

Nuovo DPCM, abolita zona gialla: cosa cambia per ristoratori e palestre? Nuovo DPCM non verrà reinserita la zona gialla, tutte le Regioni, almeno fino al 30 aprile, resteranno in zona rossa o al massimo arancione. Addio speranze ...

Meloni: "Chiediamo al Governo di lavorare da subito per programmare la stagione estiva" "Mentre Nazioni come Grecia e Spagna si organizzano da mesi per far ripartire il turismo in sicurezza, in Italia il Governo continua a navigare a vista e impedisce agli operatori ...

