Italia-Slovenia Under21 | programma | orari | tv | streaming Europei 2021

(Di lunedì 29 marzo 2021) Si chiude il percorso della Nazionalenanel Girone B dei Campionatidi categoria. Domani sera, martedì 30 marzo, infatti, gli Azzurrini del CT saranno di scena per l’ultimo match del Girone B. Allo Stadion Ljudski vrt di Maribor, infatti, l’sarà di scena contro i padroni di casa dellaper un match decisivo. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca e lo 0-0 contro la Spagna, sarà fondamentale vincere contro la, ferma all’ultimo posto a quota 1. Davanti a tutti c’è la Spagna con 4 punti, che se la vedrà con i cechi che, al momento sarebbero i secondi qualificati. A parità di punti con l’, infatti, la Repubblica Ceca è davanti per maggior numero di gol segnati (2 contro 1). Per il CT Nicolato le brutte ...

Petrov(4 - 3 - 3): Donnarumma; Florenzi (69 Di Lorenzo), Bonucci, Acerbi, Spinazzola; ... Mancini Arbitro: Slavko Vincic () Gol: 43 rig. Belotti, 82 Locatelli Ammoniti: Kostadinov, ...La gara si conclude con due espulsioni per l'(Nicolò Rovella e Gianluca Scamacca) e una per la Spagna ("scar Mingueza). Highlights (2 min):- Repubblica Ceca 1 - 1- ...Si chiude il percorso della Nazionale italiana Under21 nel Girone B dei Campionati Europei di categoria. Domani sera, martedì 30 marzo, infatti, gli Azzurrini del CT saranno di scena per l'ultimo matc ...Belotti toccato, rimane a terra, con il direttore di gara sloveno che prima mette il fischietto in bocca, e poi non decide. Dal replay, però, sembra aver ragione l'arbitro. 16'st Una delle poche ...