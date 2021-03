Fabrizio Corona “Quello che mi avete fatto è imperdonabile” – interviene la mamma di Belen

(Di martedì 30 marzo 2021) Ieri era il compleanno die sul suo profilo Instagram è apparso un nuovo post: “47 anni, 6 di Galera 1 di comunità, 12 Anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame.che mi“. Tra i primi commenti è arrivato anchedi Veronica Cozzani, madre diRodriguez: “Mi dispiace molto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa riavere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta“. Veronica a quanto pare la pensa come sua figlia, che due settimane fa ha difeso il suo ex ed ha pianto per il suo arresto.di nuovo in carcere, ne parliamo ora a Live #noneladurso con i nostri ospiti. “Il fine ...

"Non deve stare in carcere, mio figlio ha una patologia severissima": il messaggio alle istituzioni lo lancia Gabriella Previtera, mamma di Fabrizio Corona, attualmente detenuto nel carcere di Monza. Ieri, 28 marzo, ospite dell'ultima puntata di Live Non è la D'Urso, la donna ha riferito che la patologia diagnosticata al figlio, che ... E Adriano Celentano scrive un'altra lettera sul caso Fabrizio Corona sui suoi profili social. È la seconda. Stavolta non si rivolge all'ex re dei paparazzi, ma direttamente ai giudici: 'Cari giudici ...