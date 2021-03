F1 | Michael Masi si pronuncia sull’episodio Hamilton-Verstappen | “Giusto restituire la posizione | si è tratto vantaggio”

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) C’è da discutere. Stando a un’analisi fatta attraverso un video su Reddit, il britannico della Mercedes Lewisavrebbe in ben 29 casi oltrepassato i limiti della pista in curva-4 nel corso del GP di F1 in Bahrain, alimentando ancor di più la confusione che si è generata poi nel caso del sorpasso dell’olandese Maxnei confronti del britannico della Mercedes. “Penso che sia tutto molto confuso. Nella maggior parte dei tracciati non è consentito mettere quattro ruote fuori dalla linea bianca, ma in questo fine settimana e in quella particolare curva non ci è stato permesso di farlo venerdì. In realtà potresti andare con due ruote fuori linea, ma non puoi oltrepassare il cordolo bianco e blu. Ma in gara puoi, ed era quello che era stato scritto“, le parole di Lewis sul quanto accaduto. A mettere poi i punti sulle i è stato il direttore ...