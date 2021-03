Con la lite sulle capogruppo, il Pd ha mostrato un problema grosso: il ‘pinkwashing’ non basta (Di lunedì 29 marzo 2021) Qualche giorno fa Nicola Zingaretti, già ex segretario del Partito Democratico, veniva avvistato a inveire contro la sindaca di Roma, quella Virginia Raggi vilipesa e sbertucciata un giorno sì e l’altro pure dall’altrimenti dedito al bon ton centro sinistra. A Di Martedì Zingaretti definiva Raggi “una minaccia per Roma”. La minaccia per Roma però è forse – dico forse – costituita più dal malaffare che l’ha attanagliata e che per esempio ha prodotto la cosiddetta Mafia Capitale, oppure da quel clan di galantuomini che le volevano piazzare un ordigno sotto la macchina e che la costringono a girare scortata, che dalla sindaca. Ma perché evochiamo queste vicende, questi toni, che hanno fatto inalberare Raggi e l’hanno costretta a una piccata risposta sui social? Perché il centrosinistra avrebbe voluto fare delle questioni di genere uno dei punti fondamentali non solo di un programma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Qualche giorno fa Nicola Zingaretti, già ex segretario del Partito Democratico, veniva avvistato a inveire contro la sindaca di Roma, quella Virginia Raggi vilipesa e sbertucciata un giorno sì e l’altro pure dall’altrimenti dedito al bon ton centro sinistra. A Di Martedì Zingaretti definiva Raggi “una minaccia per Roma”. La minaccia per Roma però è forse – dico forse – costituita più dal malaffare che l’ha attanagliata e che per esempio ha prodotto la cosiddetta Mafia Capitale, oppure da quel clan di galantuomini che le volevano piazzare un ordigno sotto la macchina e che la costringono a girare scortata, che dalla sindaca. Ma perché evochiamo queste vicende, questi toni, che hanno fatto inalberare Raggi e l’hanno costretta a una piccata risposta sui social? Perché il centrosinistra avrebbe voluto fare delle questioni di genere uno dei punti fondamentali non solo di un programma ...

