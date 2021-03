MotoGP | pagelle GP Qatar | Vinales un diesel | Zarco stupisce | Bagnaia resiste Morbidelli non pervenuto

(Di domenica 28 marzo 2021) Maverickvince e impressiona nel Gran Premio del, primo appuntamento del Mondiale2021. Lo spagnolo doma le Ducati, che apparivano le grandi favorite, mettendo in riga il sorprendente Johanne il positivissimo Francesco “Pecco”. Andiamo, quindi, a consegnare ledi questo esordio stagionale, che ha messo in mostra grandi prove (anche di alcuni rookie), alcune prestazioni sottotono e diverse bocciature. LEDEL GRAN PREMIO DEL2021 –MAVERICK10: che vittoria! Lo spagnolo lancia un messaggio importante a Losail. Quest’anno per il titolo c’è anche lui, eccome. Vince con la solita partenza non perfetta, quindi inizia a macinare sorpassi e scappa via. ...

Una gara che non ha disatteso le premesse. D erby doveva essere tra Ducati e Yamaha e così è stato. Forse un po' d'amaro in bocca per la vittoria mancata dalla squadra bolognese dopo i record di ...Losail , 27 marzo 2021 - Maverick Vinales trionfa nella prima prova del mondiale. Nel Gran Premio del Qatar il pilota Yamaha ha tagliato il traguardo davanti a Johann Zarco ...le. ...Il primo GP del 2021 in Qatar si è chiuso con la netta vittoria di Maverick Vinales con il centauro spagnolo bravo a preservare le gomme in avvio di gara per poi infilare una rimonta perentoria comple ...Maverick Vinales vince e impressiona nel Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Lo spagnolo doma le Ducati, che apparivano le grandi favorite, mettendo in riga il sorprend ...