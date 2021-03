Lentiggini finte: la nuova moda rischiosa di TikTok (Di domenica 28 marzo 2021) Le Lentiggini sono da sempre croce e delizia per chi le possiede: da un lato ci sono coloro che non le sopportano e cercano di coprirle con il make-up; dall’altro invece c’è chi le adora e prova a metterle maggiormente in risalto. E poi c’è una terza categoria, quella formata dalle donne che vorrebbero avere Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Lesono da sempre croce e delizia per chi le possiede: da un lato ci sono coloro che non le sopportano e cercano di coprirle con il make-up; dall’altro invece c’è chi le adora e prova a metterle maggiormente in risalto. E poi c’è una terza categoria, quella formata dalle donne che vorrebbero avere

povcocazzo : come si fanno le lentiggini finte? - emicranya : ho fatto le lentiggini finte la mia confidence?????? - in_fiamme : perché vi fate le lentiggini finte? cioè a che pro? no davvero voglio capire perché è come se io mi disegnassi una… - lizxstyless : come mi faccio le lentiggini finte? - noraasou_ : voglio provare a farmi le lentiggini finte -

Ultime Notizie dalla rete : Lentiggini finte Lentiggini finte, il nuovo trend TikTok che preoccupa Ma come si fanno le lentiggini finte? Le lentiggini finte spopolano su TikTok Non è la prima volta che un contenuto generato da TikTok diventa virale . Un esempio sono i boccoli fatti con il ...

