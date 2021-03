Invincible, Robert Kirkman: "Omni-Man somiglia a J.K. Simmons? Non me n'ero accorto" (Di domenica 28 marzo 2021) I primi tre episodi di Invincible sono approdati su Amazon Prime Video; il creatore del fumetto Robert Kirkman, ospite dell'ultima giornata di Ultrapop Festival 2021, ha ironizzato sulla somiglianza di Omni-Man al doppiatore J.K. Simmons. Ironico e gioviale, Robert Kirkman è intervenuto come ospite del finale di Ultrapop Festival 2021 per parlare dell'adattamento di Invincible, nuova serie animata i cui primi tre episodi sono disponibili su Amazon Prime Video. Dopo The Walking Dead, Kirkman torna ad adattare un altro dei suoi fumetti. Lo sceneggiatore e produttore, ospite insieme allo showrunner Simon Racioppa, ha ironizzato sulla "presunta" tra uno dei suoi eroi, Omni-Man, e la star J. K. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 marzo 2021) I primi tre episodi disono approdati su Amazon Prime Video; il creatore del fumetto, ospite dell'ultima giornata di Ultrapop Festival 2021, ha ironizzato sullanza di-Man al doppiatore J.K.. Ironico e gioviale,è intervenuto come ospite del finale di Ultrapop Festival 2021 per parlare dell'adattamento di, nuova serie animata i cui primi tre episodi sono disponibili su Amazon Prime Video. Dopo The Walking Dead,torna ad adattare un altro dei suoi fumetti. Lo sceneggiatore e produttore, ospite insieme allo showrunner Simon Racioppa, ha ironizzato sulla "presunta" tra uno dei suoi eroi,-Man, e la star J. K. ...

Invincible, Robert Kirkman: "Questo tasso di violenza in una serie live action sarebbe stato impossibile" Qui trovate la recensione dei primi tre episodi di Invincible . Al riguardo, Robert Kirkman ...

Invincible - recensione Dopo The Boys la piattaforma di streaming ci offre infatti Invincible, scritta da Robert Kirkman, noto soprattutto la fortunata serie The Walking Dead, che è un'indubbia garanzia. Per un adolescente ...

Invincible - recensione Su Amazon Prime è arrivata la serie Invincible, scritta dall'autore di The Walking Dead, uno sguardo originale sui supereroi e sulla loro eredità.

Kirkman: "Questo tasso di violenza in una serie live action sarebbe stato impossibile"