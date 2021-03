GP Qatar Moto3: Antonelli commenta l'errore che è costato il podio (Di domenica 28 marzo 2021) Non sarà stata la gara perfetta quella di Niccolò Antonelli in Qatar, ma la 'tigre' di Cattolica è riuscita a chiudere il GP del Qatar con il sesto posto al suo esordio con il Team Avintia Moto3. A ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 28 marzo 2021) Non sarà stata la gara perfetta quella di Niccolòin, ma la 'tigre' di Cattolica è riuscita a chiudere il GP delcon il sesto posto al suo esordio con il Team Avintia. A ...

Advertising

Canta237 : RT @LiveGPit: #Moto3 Qatar 2021, gara: Masia-Acosta doppietta per KTM AJO ?? @Canta237 - PayInCrypto : Moto3, Qatar: Masia piega in volata il rookie Acosta - TicinoGazzetta : Moto3 Gp Qatar: vittoria per Jaume Masia su Acosta e Binder - LiveGPit : #Moto3 Qatar 2021, gara: Masia-Acosta doppietta per KTM AJO ?? @Canta237 - automotorinews : ??? #Moto3, vince #Masia ?? L'ordine di arrivo #QatarGP -