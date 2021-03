Ermal Meta dedica un post ad un cantante di Amici di Maria De Filippi: “eri il più bravo la dentro” (Di domenica 28 marzo 2021) Ermal Meta, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo dove si è classificato terzo, ha avuto modo di commentare un recente avvenimento di Amici di Maria De Filippi, talent in cui è stato anche giudice speciale. Ieri sera, gli eliminati della seconda puntata sono stati i cantanti Ibla e Leonardo Lamacchia; proprio su quest’ultimo, Ermal Meta ha speso parole al miele, dedicandogli un lungo post su Facebook: Caro amico mio, non ho mai interferito con il tuo percorso ad #Amici20, non l’ho mai commentato e mai ne ho parlato. Non l’ho fatto perché non volevo che si dicesse che ti avessi raccomandato o quelle cattiverie che solitamente leggiamo dai tuttologi del web. Insomma non volevo che qualcuno avesse un ... Leggi su trendit (Di domenica 28 marzo 2021), reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo dove si è classificato terzo, ha avuto modo di commentare un recente avvenimento didiDe, talent in cui è stato anche giudice speciale. Ieri sera, gli eliminati della seconda puntata sono stati i cantanti Ibla e Leonardo Lamacchia; proprio su quest’ultimo,ha speso parole al miele,ndogli un lungosu Facebook: Caro amico mio, non ho mai interferito con il tuo percorso ad #20, non l’ho mai commentato e mai ne ho parlato. Non l’ho fatto perché non volevo che si dicesse che ti avessi raccomandato o quelle cattiverie che solitamente leggiamo dai tuttologi del web. Insomma non volevo che qualcuno avesse un ...

Advertising

LaStampa : Mescal per la terza volta in vetta a Sanremo con Ermal Meta - GDS_it : 'Vi racconto il mio Tribù urbana', periodo d’oro per #ErmalMeta: l'artista si racconta su #Rgs… - rmc_official : Volete rivedere l'intervista di Max e @rosariarenna a @MetaErmal??? Eccola qui! #ErmalMeta #TribùUrbana #24marzo… - naleyjaley : RT @fedevrico: ermal meta ha deciso di regalarci la seconda dose di piantino post eliminazione di leonardo #amici20 - thelastpeterpan : RT @vivereinbilico: Leonardo: -non ha mai usato possibili relazioni per fare scalpore -non ha mai sfruttato la notorietà di Ermal Meta per… -