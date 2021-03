Compleanno in casa e Michela Persico respinge le accuse: “Perché pensate male?” (Di domenica 28 marzo 2021) “La voglia di fare una cosa in grande c’era, ma purtroppo non si poteva. Vi racconto il mio trentesimo, per i curiosi e per i criticoni. Festa in tre in casa ai fornelli io Dany e Tommy. L’allestimento e il set visti nella mia foto erano per me e non per festeggiare in gruppo. Tranquilli. Anche se non capisco Perché dovete sempre pensare male. Vedete un allestimento in casa e allora per forza… è festa in gruppo. !”. Lo ha scritto Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, sul suo profilo instagram a proposito delle critiche per l’allestimento per la festa dei 30 anni sfoggiato sui social. In realtà, come spiega la stessa Persico, non c’è stata nessuna festa, in pieno rispetto delle regole. Visualizza questo post su Instagram Un ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) “La voglia di fare una cosa in grande c’era, ma purtroppo non si poteva. Vi racconto il mio trentesimo, per i curiosi e per i criticoni. Festa in tre inai fornelli io Dany e Tommy. L’allestimento e il set visti nella mia foto erano per me e non per festeggiare in gruppo. Tranquilli. Anche se non capiscodovete sempre pensare. Vedete un allestimento ine allora per forza… è festa in gruppo. !”. Lo ha scritto, compagna di Daniele Rugani, sul suo profilo instagram a proposito delle critiche per l’allestimento per la festa dei 30 anni sfoggiato sui social. In realtà, come spiega la stessa, non c’è stata nessuna festa, in pieno rispetto delle regole. Visualizza questo post su Instagram Un ...

