Vaccino ai sanitari, sospensione o trasferimento per chi si rifiuta (Di sabato 27 marzo 2021) Il decreto con le sanzioni (fino al licenziamento) per medici e sanitari «no vax» la prossima settimana in Consiglio dei ministri. Ipotesi scudo penale per chi vaccina Leggi su ilsole24ore (Di sabato 27 marzo 2021) Il decreto con le sanzioni (fino al licenziamento) per medici e«no vax» la prossima settimana in Consiglio dei ministri. Ipotesi scudo penale per chi vaccina

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino sanitari "Imporre la vaccinazione? Perfettamente compatibile con la nostra Costituzione" La Costituzione dice che nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà. Perché il vaccino dovrebbe fare eccezione? 'La Costituzione è stata scritta quando si era appena ...

Antonio Mazzeo: 'Questi i veri numeri, non servono polemiche ma più dosi' 'La risposta è semplice, abbiamo vaccinato con due dosi il 93,37% dei 121.871 operatori sanitari (...e alle RSA o dare la prima agli over 80 assumendoci il rischio che senza la seconda dose il vaccino ...

Vaccino ai sanitari, sospensione o trasferimento per chi si rifiuta Il Sole 24 ORE Pioggia di telefonate al Tribunale del malato Puccini: "Una trentina di segnalazioni al giorno tutte con un unico denominatore comune: la difficoltà di accesso alla vaccinazione" ...

Vaccino a fragili e chi è stato positivo si comincia dai sanitari guariti: ecco il piano PERUGIA Non solo estremamente vulnerabili, disabili gravi e fascia di età tra 70 e 79 anni. La settimana che inizia domani potrebbe far entrare nella lista di chi si mette in fila per ...

