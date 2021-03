Sport | quando riaprono palestre e piscine? Regole ferree in zona rossa ma gestori in rivolta

(Di sabato 27 marzo 2021) Con più lagialla rinviata a fine aprile e con mezza Italia in, dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia Romagna alle Marche, dalla...

Advertising

mauroberruto : Ecco a voi il danno incalcolabile di quando la narrazione prende il sopravvento. Vaccinarsi prima dell'estate è la… - Andrea0606061 : @enniogiannascol @Danireport @cino_1969 Il presidente del consiglio comunale in corso di processo, assessore allo s… - sportli26181512 : Marchetti: 'Ibra determinante ma il Milan è secondo nonostante abbia saltato metà gare': Luca Marchetti, intervenut… - jelly_jada : Eccoci live con le quali di Formula 1, altro sport che seguo praticamente per osmosi da quando sono nata. I miei am… - CieloGore : TL che parla solo di uno ''''sport'''' che diventa interessante solo quando qualche macchina prende fuoco Posso chiudere twitter -

Ultime Notizie dalla rete : Sport quando

Il Messaggero

... dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia Romagna alle Marche, dalla Toscana alla Campania, dalla Puglia alla Calabria, loai tempi del Covid resta un sogno ......E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdirevuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta dello. ...Tutti fermi fino a fine aprile, palestre e piscine chiuse: «ma sono certo che, alla scadenza del Dpcm, il 7 aprile molte palestre ...Con più la zona gialla rinviata a fine aprile e con mezza Italia in zona rossa, dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia Romagna alle Marche, ...