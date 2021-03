Diletta Leotta e Can Yaman in Sicilia, mentre l’ex Scardina si confessa in tv (Di sabato 27 marzo 2021) Diletta Leotta e Can Yaman si divertono in Sicilia, mentre l’ex Daniele Scardina si confessa in tv. La storia d’amore fra la conduttrice e l’attore procede a gonfie vele, così tanto che Can, dopo aver conosciuto Ofelia Castorina, mamma di Diletta, è volato a Catania, città d’origine della modella, per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax, fra sole e natura. I due innamorati sono stati immortalati durante un giro in bicicletta e una passeggiata al porto, sempre sorridenti e rilassati. Dopo le prime foto postate su Instagram in occasione di San Valentino, Diletta e Can non si sono più mostrati insieme sui social, vivendo il loro legame lontano dai riflettori. Con la Leotta, ... Leggi su dilei (Di sabato 27 marzo 2021)e Cansi divertono inDanielesiin tv. La storia d’amore fra la conduttrice e l’attore procede a gonfie vele, così tanto che Can, dopo aver conosciuto Ofelia Castorina, mamma di, è volato a Catania, città d’origine della modella, per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax, fra sole e natura. I due innamorati sono stati immortalati durante un giro in bicicletta e una passeggiata al porto, sempre sorridenti e rilassati. Dopo le prime foto postate su Instagram in occasione di San Valentino,e Can non si sono più mostrati insieme sui social, vivendo il loro legame lontano dai riflettori. Con la, ...

Advertising

cristinascat10 : RT @FiloColace: Diletta Leotta porta il fidanzato Can Yaman a Catania - tatiana_mv001 : RT @FiloColace: Diletta Leotta porta il fidanzato Can Yaman a Catania - AspirinaJohnson : RT @paraculopignolo: Praticamente con l'accordo di DAZN Diletta Leotta ha sbattutto le sue zinne in faccia al suo ex, a Fabio Caressa, e al… - RidTheRock : @forumJuventus Gosens o Emerson Palmieri.....Diletta Leotta o Marisa Laurito.....i Queen o Gigi D’Alessio.....i grandi quesiti della vita! - NaghmehDar : RT @FiloColace: Diletta Leotta porta il fidanzato Can Yaman a Catania -