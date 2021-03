Vaccinazioni: De Luca, immunità gregge arriverà in 3 anni (Di venerdì 26 marzo 2021) Ci servono 90 milioni di dosi se vogliamo vaccinare la popolazione vaccinabile. Se andiamo con questi ritmi ci mettiamo tre anni per raggiungere l'immunita' di gregge in Italia, dice De Luca L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 marzo 2021) Ci servono 90 milioni di dosi se vogliamo vaccinare la popolazione vaccinabile. Se andiamo con questi ritmi ci mettiamo treper raggiungere l'immunita' diin Italia, dice DeL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Vaccinazioni: De Luca, immunità gregge arriverà in 3 anni - zazoomblog : Covid 19 in Campania De Luca: “Obiettivo 9 milioni di vaccinazioni entro l’autunno” (VIDEO) - #Covid #Campania… - Yogaolic : De Luca parla del problema delle vaccinazioni a domicilio , serve altro aiuto e così gli specializzandi si possono… - DiDimiero : Caos vaccinazioni. Regioni in ordine sparso per carenza di vaccini. Addirittura il governatore della campania De Lu… - FratellidItalia : RT @fratellidital15: ?In #Campania ai collaboratori di De Luca si danno i vaccini mentre gli over 80 aspettano #FratellidItalia #vaccinaz… -